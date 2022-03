Business news: Algeria, creata commissione per preparare progetti in Qatar e Kuwait

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha deciso di istituire una commissione per la preparazione e il monitoraggio quotidiano di progetti di investimento su larga scala con i partner in Qatar e Kuwait. Lo ha annunciato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune durante la riunione del Consiglio dei ministri, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Aps". Questa indicazione arriva al termine della presentazione del ministro degli Affari esteri, Ramtane Lamamra, dei risultati della visita del presidente della Repubblica in Qatar e Kuwait la scorsa settimana. Questi progetti di investimento riguardano i settori dell'industria, dell'agricoltura, del turismo, dei trasporti e dell'edilizia abitativa. Tebboune ha ordinato al ministro dei Trasporti di avviare immediatamente studi tecnici per estendere e ampliare la rete ferroviaria dal nord al profondo sud, tra Algeri-Tamanrasset-Adrar, nell'estremo sud del Paese. Inoltre, il presidente ha posto l'accento sui preparativi per la realizzazione di un moderno ospedale con una partnership tra Algeria, Qatar e Germania. (Ala)