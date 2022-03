Business news: Egitto, Ungheria costruirà in loco fabbrica per produzione autobus fluviali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha raggiunto un accordo con il governo ungherese per la realizzazione di una fabbrica per la produzione di autobus fluviali nel Paese delle piramidi. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti del Cairo, Kamel Al Wazir, durante la cerimonia di avvio di una serie di progetti stradali e abitativi a Giza, in presenza del presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi. "È stato concordato di lavorare alla costruzione di una fabbrica per autobus fluviali in Egitto, e inizialmente è stato concordato di produrre sei autobus fluviali qui (in Egitto), di cui due al Cairo, due a Luxor e due ad Assuan. Una fabbrica simile sarà poi costruita in altri Paesi africani", ha detto il ministro. (Cae)