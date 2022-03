Business news: Turchia, inflazione cresciuta del 54,4 per cento su base annua nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto a un anno fa, l'inflazione su base annua della Turchia è aumentata del 54,44 per cento. Lo ha rivelato TurkStat, l'agenzia governativa che si occupa di raccogliere dati ed elaborare statistiche in Turchia nel suo rapporto mensile. Da quanto emerso, è stato registrato un aumento dell'inflazione del 4,81 per cento rispetto al mese di gennaio 2022 (prendendo in considerazione febbraio 2022), del 16,45 per cento rispetto a dicembre 2021 e del 54,4 per cento rispetto al mese di febbraio 2021. I settori più colpiti dall'inflazione, da quanto mostrato da TurkStat, sono quello dei trasporti, dove si è registrato un aumento dei prezzi del 75,7 per cento e quello alimentare, soprattutto riguardo le bevande non alcoliche, dove l'inflazione ha raggiunto il 64,5 per cento. (Tua)