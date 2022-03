Business news: Arabia Saudita-Giordania, Camere commercio firmano memorandum da un miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Camere di commercio di Arabia Saudita e Giordania hanno firmato un memorandum d’intesa dal valore di oltre un miliardo di dollari. Secondo quanto riferito dal quotidiano saudita “Arab News”, l’intesa è stata firmata dagli imprenditori della città saudita della Mecca e della capitale giordana Amman, per favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra le due città. L'accordo è stato firmato durante la visita nel Regno di una delegazione giordana, guidata dal ministro giordano dell'Industria, del commercio e dell'approvvigionamento Yousef Mahmoud al Shamali e dal presidente della Camera dell'industria di Amman, Fathi Jaghbir. L'accordo ha un grande significato poiché gli scambi commerciali tra Arabia Saudita e Giordania sono ancora "al di sotto delle aspettative" nonostante gli interessi comuni, ha sottolineato Jaghbir, secondo il quale Riad rappresenta il secondo partner commerciale per la Giordania. Il ministro saudita del Commercio Majid bin Abdullah al Qasabi ha inoltre ricevuto l’omologo giordano per discutere di come favorire lo sviluppo del settore privato. (Res)