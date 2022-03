© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, partecipa alla corsa solidale Just The Woman I Am, evento in favore della ricerca contro il cancro. PresenteTorino (ore 7)REGIONEL'assessore regionale a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli partecipa all'evento sportivo di sensibilizzazione e di beneficenza 'Facciamo Rete contro la violenza sulle donne'. Presente anche l'assessore a enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori; la Nazionale italiana Magistrati e la Nazionale italiana sindaci.Stadio 'Amanzio Toccalli', via Merizzi, 174, Morbegno/So (ore 14)VARIEIl Prefetto di Milano Renato Saccone partecipa alla cerimonia di consegna di 54 Medaglie d'Onore concesse, con decreto del presidente della Repubblica, ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti. Presente anche la senatrice Liliana Segre.Conservatorio “Giuseppe Verdi”, via Conservatorio, 12 (ore 11)La coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Daniela Santanché, partecipa all'evento "Sulle orme di Giorgia. Donne e politica", sul tema donne e politica. Presenti anche il consigliere regionale Patrizia Baffi; l'onorevole Paola Frassinetti e il vicesindaco di Peschiera Borromeo, Stefania Accosa.Diretta streaming (ore 19) (Rem)