Business news: auto, Toyota pronta a riaprire stabilimenti dopo attacco informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor Corp ha annunciato il ripristino delle attività presso tutti i suoi stabilimenti produttivi in Giappone da domani, 2 marzo, dopo una sospensione di 24 ore causata dall'attacco informatico ai danni di un fornitore chiave dell'azienda. L'azienda colpita dall'attacco informatico è Kojima Industries Corp., con sede a Toyota, nella prefettura di Aichi. Il blocco temporaneo delle attività produttive ha interessato 28 linee di produzione di Toyota presso 14 stabilimenti aziendali in Giappone, e la produzione di 13mila autovetture. Il portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha sollecitato le aziende a prepararsi in vista di un aumento degli attacchi informatici nel contesto dell'offensiva militare russa in Ucraina. (Git)