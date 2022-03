© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- "Fratelli Tutti" raccolta straordinaria di sangue con i cittadini di diversa nazionalità organizzata da DonatoriNati. Accolti da personale medico a bordo di un’autoemoteca dell'Ospedale San Filippo Neri, gli stranieri che hanno effettuato uno screening così come disposto dal Ministero della Salute potranno donare il sangue. Le sacche raccolte saranno destinate al centro trasfusionale della struttura ospedaliera. Aderiranno Polizia di Stato e Vigili del fuoco. Roma, piazza Pio XII (ore 8:30)- Prima domenica del mese a ingresso gratuito nel Sistema Musei di Roma Capitale Entrata libera per tutti nei musei civici per visitare le collezioni e le mostre in corso e alcuni siti archeologici della città. Al Circo Massimo dalle ore 9:30 alle 16:00, al Mausoleo di Augusto dalle ore 9:00 alle 16:00. Ingresso gratuito sia per i residenti a Roma sia per i non residenti. Aperti a tutti i visitatori: i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell'Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d'Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de' Pazzi, il Museo delle Mura e la Villa di Massenzio. L'iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. (Rer)