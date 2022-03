Business news: Usa-Russia, American Express sospende relazioni con banche soggette a sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società finanziaria statunitense American Express ha annunciato il 2 marzo di aver sospeso le relazioni con le banche russe soggette a sanzioni a seguito dell'offensiva militare di Mosca in Ucraina. In una nota firmata dall'amministratore delegato, Stephen J. Squeri, la società afferma che "le nostre attività in Russia sono circoscritte, e consistono in un partner che emette carte (di credito) e in una manciata che acquisisce mercanti per le transazioni". La nota aggiunge che "dall'inizio di questa crisi abbiamo dato seguito alle sanzioni statunitensi e internazionali, con un conseguente blocco delle relazioni con le banche partner in Russia". (Nys)