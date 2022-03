Business news: Canada, banca centrale alza tasso d'interesse di riferimento allo 0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale del Canada ha deciso di alzare allo 0,5 per cento il tasso d'interesse di riferimento con l'obiettivo di contenere l'inflazione, al livello più alto dal 1991. Lo ha annunciato lo stesso istituto, che aveva tagliato il tasso d'emergenza al livello d'emergenza dello 0,25 per cento nel marzo del 2020 per aiutare l'economia a fronteggiare lo shock della pandemia di Covid-19. La decisione odierna dovrebbe spingere le maggiori banche del Paese ad alzare il costo dei prestiti. A gennaio l'inflazione annuale del Canada è balzata al 5,1 per cento, un record che non veniva raggiunto da tre decenni. Secondo la banca centrale, il tasso dovrebbe restare allo stesso livello nel primo trimestre di quest'anno, ma l'invasione della Russia in Ucraina potrebbe portare a una nuova impennata dei prezzi. (Nys)