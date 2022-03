Business news: Google interrompe servizi di pubblicizzazione in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso del web Google smetterà di vendere i propri servizi di pubblicizzazione online in Russia, in risposta al conflitto militare intrapreso da quel Paese in Ucraina. Lo ha annunciato nella notte il conglomerato tecnologico Alphabet Inc., cui fanno capo Google e altre società controllate. Il blocco si estenderà al posizionamento sui motori di ricerca, a Youtube e ai partner terzi di Google. Misure analoghe erano già state assunte da Twitter e Snapchat. (Nys)