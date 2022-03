Business news: Nepal, 37.741 turisti stranieri nel primo bimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 20 mila turisti stranieri – 19.766 – hanno visitato il Nepal a febbraio. Lo ha riferito il Consiglio nepalese per il turismo (Ntb), sottolineando il notevole incremento per cento rispetto ai 9.146 dello stesso mese dell’anno scorso e il miglioramento rispetto ai 17.975 di gennaio. L’afflusso, tuttavia, resta di gran lunga al di sotto dei livelli precedenti la pandemia di coronavirus. Il Consiglio per il turismo si sta concentrando sull’Asia meridionale, dove sono state organizzate iniziative promozionali. La maggior parte dei visitatori, infatti, è giunta dall’India: 5.998. Al secondo posto gli Stati Uniti con 3.614 viaggiatori, seguiti dal Regno Unito con 2.217 e dall’Australia con 1.052. Pochi, invece, i cinesi, 205, a causa delle rigide politiche anti-Covid imposte in Cina. (Inn)