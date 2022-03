Business news: accelera la ripresa del mercato del lavoro Usa, 687 mila assunzioni a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 678 mila le assunzioni negli Stati Uniti nel mese di febbraio, al termine del quale il tasso di disoccupazione è sceso al 3,8 per cento. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, a segnare una decisa accelerazione della ripresa del mercato del lavoro. Quest'ultimo non ha ancora risentito delle ripercussioni dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e delle conseguenti sanzioni contro Mosca sull'economia globale. Secondo gli analisti Usa, l'economia statunitense è meno vulnerabile alla crisi rispetto a quella dei Paesi europei, ma un conflitto prolungato potrebbe avere effetti globali difficili da prevedere. Il mercato del lavoro statunitense appare in forte crescita da quasi un anno, con almeno 400 mila assunzioni ogni mese dallo scorso maggio. (Nys)