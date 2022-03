Business news: Egitto, firmato accordo con Afr-IX per cavo sottomarino Medusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società egiziana Telecom Egypt e l'azienda con sede in Spagna, ma a capitale europeo, Afr-IX Telecom, hanno firmato a Barcellona un accordo per l’approdo del cavo sottomarino Medusa nel Paese delle piramidi, a margine dell’evento Gsma Mobile World Congress, la fiera sulla telefonia mobile in corso in Spagna. Il cavo collega la sponda settentrionale del Mediterraneo con quella meridionale attraversa 16 punti, che passano da Portogallo, Marocco, Spagna, Algeria, Francia, Tunisia, Italia, Grecia ed Egitto. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero delle Telecomunicazioni del Cairo. Il ministro delle Telecomunicazioni egiziano, Amr Talaat, ha dichiarato che 13 cavi sottomarini attraversano l'Egitto e altri cinque cavi sono attualmente in costruzione. Il cavo sottomarino Medusa dovrebbe essere operativo tra il 2024 e il 2025. (Cae)