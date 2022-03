Business news: India, economia cresciuta del 5,4 per cento nel trimestre ottobre-dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’India è cresciuta del 5,4 per cento nel trimestre ottobre-dicembre, il terzo dell’anno fiscale 2021-22, secondo le ultime stime ufficiali, riferite dall’Ufficio nazionale di statistica (Nso). Nel primo e nel secondo trimestre gli incrementi del prodotto interno lordo sono stati rispettivamente del 20,3 e dell’8,5 per cento. La crescita per l’intero 2021-22 è stata stimata nell’8,9 per cento, contro il 9,2 per cento stimato a gennaio. (Inn)