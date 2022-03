Ucraina: media, premier Israele diretto a Berlino dopo colloquio con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, si sta dirigendo a Berlino, in Germania, per incontrare il cancelliere Olaf Scholz. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz". La notizia giunge al termine del colloquio di circa tre ore avvenuto a Mosca tra Bennett e il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. "Bennett è il primo leader occidentale a incontrare Putin dall'invasione russa dell'Ucraina", evidenzia il quotidiano. Soltanto due giorni fa Bennett ha ricevuto Scholz a Gerusalemme. Una fonte diplomatica citata dal quotidiano ha affermato che l'incontro, durato circa tre ore, era programmato in coordinamento con Stati Uniti, Germania e Francia. (Res)