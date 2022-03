Russia-Ucraina: le iniziative diplomatiche di Israele e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *Bennett vola a Mosca, Erdogan vorrebbe un incontro a tre con Putin e ZelenskyIsraele e Turchia tentano la carta della mediazione per risolvere la crisi fra Russia e Ucraina. Dopo il fallimento della tregua umanitaria concordata oggi per consentire l’evacuazione dei civili dalle città di Mariupol e Volnovakha, nell’area meridionale dell’Ucraina, nel pomeriggio è giunta l’inattesa notizia di una visita non annunciata del premier israeliano, Naftali Bennett, a Mosca. Bennett ha incontrato il presidente russo, Vladimir Putin, per presentare una proposta di mediazione. Fonti israeliane, peraltro, riferiscono che la visita di Bennett sarebbe stata organizzata dopo aver avvisato la leadership ucraina e, dettaglio non trascurabile, la Casa Bianca che avrebbe approvato l’iniziativa diplomatica. Dall'inizio dell’operazione russa, Bennett ha parlato due volte a testa con Putin e con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e sarebbe stato proprio quest’ultimo a chiedere al premier israeliano di attivarsi per tentare una mediazione. Non a caso il primo ministro del Paese ebraico, alcuni giorni fa ha affermato che Israele ha uno status unico che consente di parlare con Mosca e Kiev, dati i rapporti positivi con le due parti. Tali indiscrezioni, tuttavia, non coinciderebbero con quanto riferito dall’emittente televisiva israeliana “Channel 12”, secondo cui Zelensky avrebbe rifiutato di rispondere a una telefonata di Bennett dopo l’incontro con Putin. Terminato il colloquio con il presidente russo, durato circa tre ore, Bennett è partito alla volta di Berlino dove incontrerà il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. (segue) (Res)