Business news: Huawei espanderà le sue attività in 10 nuovi settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale cinese Huawei espanderà le sue attività in dieci nuovi settori, nel tentativo di contrastare l’impatto delle sanzioni statunitensi. È quanto si legge in un documento firmato dal fondatore, Ren Zhengfei, in cui si precisa che la società approfondirà lo sviluppo di media interattivi, display core, salute sportiva, parchi industriali, centri dati e servizi in ambito aeroportuale e nel campo dell’energia elettrica, tra gli altri settori. Le cosiddette “dieci legioni” indicate da Huawei avranno a capo personale con oltre 20 anni di esperienza nel settore e approfondiscono la politica di diversificazione del modello di business intrapresa dalla compagnia a ottobre 2021, quando Huawei ha annunciato un’espansione delle attività in cinque nuovi settori: estrazione del carbone, trasporto intelligente, servizi doganali e portuali, centri data ed energia fotovoltaica. Le sanzioni Usa hanno avuto un forte impatto sul fatturato della società di Shenzhen: nel 2021, le entrate sono diminuite dell’8,9 per cento annuo a 100,48 miliardi di dollari. (Cip)