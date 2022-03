Business news: crisi Marelli, presentata a regolatori giapponesi domanda di risoluzione debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marelli Holdings, azienda multinazionale giapponese operante nella produzione di componentistica per auto gravata da un passivo di 8,67 miliardi di dollari, ha presentato ai regolatori del Giappone la richiesta di avvio di una pratica di risoluzione volontaria del debito. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il processo di liquidazione degli asset, che si preannuncia uno tra i più significativi nel suo genere mai intrapreso da una azienda in Giappone, dovrebbe godere dell'assistenza di Nissan Motor, uno tra i principali clienti di Marelli, che si farà probabilmente carico di parte dell'inventario. L'azienda di componentistica affronta comunque un difficile percorso di ristrutturazione teso a garantire contemporaneamente l'operatività fondamentale e la riabilitazione finanziaria. L'azienda tenterà di ottenere dai creditori un alleggerimento del debito multimiliardario. Mizuho Bank è la principale banca di trading di Marelli, ma l'azienda opera anche con 29 altri istituti di credito, incluse due altre mega-banche giapponesi, la Banca per la cooperazione e lo sviluppo internazionale del Giappone e diverse altre banche regionali e internazionali: come evidenziato da "Nikkei", basterà un solo parere negativo tra i creditori per innescare un contenzioso giudiziario che rischierebbe di interferire con le operazioni aziendali. Marelli è nata nel 2016 dal raggruppamento delle attività della giapponese Calsonic Kansei e dell'italiana Magneti Marelli. L'azienda con sede a Saitama è controllata dalla private equity statunitense Kohlberg Kravis. (Git)