Business news: presidente Federal Reserve proporrà aumento tasso d'interesse di 25 punti

- Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powelle, proporrà un rialzo di 25 punti base del tasso d'interesse di riferimento in occasione della riunione della banca centrale degli Stati Uniti in programma tra due settimane. Lo ha dichiarato egli stesso alla commissione Servizi finanziari della Camera dei rappresentanti. Secondo Powell, è troppo presto per dire come l'invasione della Russia in Ucraina e le sanzioni dell'Occidente contro Mosca influenzeranno l'economia Usa. Per questo motivo, la Fed si atterrà al piano già definito in occasione della riunione di febbraio del Comitato federale del mercato aperto (Fomc), che prevede una serie di costanti rialzi del tasso d'interesse nel corso di quest'anno. "Cerchiamo di evitare di indurre ulteriore incertezza a un quadro già straordinariamente incerto e complesso", ha affermato Powell in audizione. L'obiettivo resta quello di contenere l'inflazione in un contesto economico caratterizzato da forte domanda e da un mercato del lavoro in ripresa. Secondo Powell, la Fed dovrebbe anche prepararsi a ridurre il suo portafoglio di asset da 9 mila miliardi di dollari, ma è un processo che non potrà essere completato prima della riunione del 15 e 16 marzo prossimi. (Nys)