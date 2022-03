Ucraina: von der Leyen, ucraini avranno diritto a residenza per almeno un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini ucraini avranno diritto alla residenza nell'Unione europea per almeno un anno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea. Ursula von der Leyen da Madrid dove è stata ricevuta dal president del governo iberico, Pedro Sanchez. "Questo significa l'accesso al mercato del lavoro, alle cure mediche e all'istruzione", ha precisato von der Leyen aggiungendo di essere "molto fiera dell'Ue". "Abbiamo dimostrato unità e solidarietà. Questa è l'Unione europea che vogliamo", ha detto ancora von der Leyen. La presidente della commissione europea ha poi ricordato che Bruxelles ha imposto tre pacchetti di sanzioni alla Russia, per cercare di fermare "la guerra di Putin". Questo conflitto, ha proseguito von der Leyen, ha anche conseguenze sulle economie europee. "L'Ue deve liberarsi dalla dipendenza dal gas e dal carbone russi, dobbiamo diventare più efficienti e investire in modo massiccio nelle energie rinnovabili", ha concluso la presidente della Commissione europea. (Spm)