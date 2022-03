Viabilità: Aspi, da 8 a 13 marzo e tra 18 e 23 marzo interventi di manutenzione del ponte sull'Adda sull'A4 Milano-Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia informa che sull'A4 Milano-Brescia, nella tratta compresa tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia (tra il Km 158 e il Km 160) da martedì 8 marzo fino a domenica 13 marzo e tra venerdì 18 marzo e mercoledì 23 marzo saranno eseguiti interventi programmati di manutenzione dei giunti del ponte sul fiume Adda. La programmazione delle attività è stata effettuata prediligendo le giornate e le fasce orarie caratterizzate da flussi di traffico più bassi e garantendo comunque la percorribilità del tratto. Il cantiere pertanto sarà operativo dalle 20 alle 14, prevedendo – dal lunedì al venerdì – tre corsie al traffico in direzione Brescia, mentre nel fine settimana saranno disponibili 2 corsie. Nelle giornate di attività, dalle 14 alle 20, sarà sempre garantita la percorribilità di tutte le corsie. In caso di accodamenti, nelle ore di attività del cantiere, agli utenti diretti verso Brescia, si consiglia di prendere la A58 Teem e successivamente la A35 BreBeMi in direzione Brescia per raggiungere la propria destinazione. (Com)