Energia: Di Maio in Qatar, lavoriamo ad alternative a gas russo

18 ottobre 2021

- Senza perdere un attimo di tempo, stiamo intervenendo per rafforzare con altri Paesi la nostra cooperazione energetica. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, che si trova in visita a Doha, in Qatar. "Lavoriamo per aumentare le nostre forniture di gas nel breve, medio e lungo periodo, per evitare ogni genere di ricatto e avere alternative al gas russo", ha spiegato il titolare della Farnesina. "Dopo Algeri, oggi sono in Qatar, a Doha, con l’Ad di Eni, Claudio Descalzi. Dobbiamo agire in fretta per arginare i potenziali effetti economici di questa guerra portata avanti dal governo russo e tutelare famiglie e imprese italiane", ha aggiunto il ministro. Di Maio ha aggiunto: "Oggi ho avuto i primi colloqui e domani si continuerà". Intervenendo sulla guerra in Ucraina, il ministro ha affermato: "Sono ore concitate, le bombe continuano a scoppiare in Ucraina, uccidendo centinaia di civili. Questa folle guerra va fermata e possiamo riuscirci solo usando la diplomazia, ma senza arretrare di un millimetro sulle sanzioni alla Russia". "Nel frattempo continuiamo a tutelare anche il nostro Paese, la nostra economia", ha concluso. (Res)