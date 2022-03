Ucraina: su Airbnb migliaia di prenotazioni per offrire solidarietà e aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di utenti di tutto il mondo stanno prenotando pernottamenti in Ucraina su Airbnb, anche se le prenotazioni non avranno seguito: un’iniziativa di solidarietà con gli ucraini, ai quali viene così fornita assistenza finanziaria mentre il loro Paese cerca di resistere all’invasione militare russa. Un portavoce della piattaforma online che mette in contatto persone che offrono e cercano un alloggio per brevi periodi ha riferito alla “Cnn” che tra il 2 e 3 febbraio sono state prenotate oltre 61 mila notti, metà delle quali da cittadini statunitensi. La campagna è partita sui social network, dove i sostenitori hanno esortato le persone interessate a partecipare a prenotare le camere il più vicino possibile alla data di check-in per garantire che gli host ricevano le commissioni e hanno raccomandato di assicurarsi che gli affitti siano gestiti da privati e non da aziende. (segue) (Nys)