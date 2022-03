Ucraina: su Airbnb migliaia di prenotazioni per offrire solidarietà e aiuto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua Airbnb ha annunciato che sta organizzando soluzioni d’affitto a breve termine per un massimo di centomila persone in fuga dall’Ucraina, indipendentemente dalla loro nazionalità, e ha invitato il pubblico a offrire un alloggio temporaneo, gratuito o scontato, oppure facendo una donazione. La società statunitense contribuirà sostenendo gli host con un’assicurazione di responsabilità civile e una protezione contro i danni, finanziando i soggiorni e rinunciando ai costi. Airbnb ha sospeso invece le sue attività in Russia e Bielorussia, come numerose altre aziende multinazionali. (Nys)