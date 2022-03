Russia-Ucraina: le iniziative diplomatiche di Israele e Turchia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi diplomatici di Israele e Turchia, quindi, non sembrerebbero iniziative isolate ma attività concordate con i loro principali alleati internazionali. In questo contesto, peraltro, si inserisce la visita del presidente israeliano, Isaac Herzog, in Turchia prevista mercoledì 9 marzo. Herzog sarò ricevuto da Erdogan e, seppur pianificata da settimane, l’occasione potrebbe essere utile per un ulteriore coordinamento delle rispettive attività di mediazione volte a trovare una soluzione al conflitto in corso in Ucraina. (segue) (Res)