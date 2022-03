Portogallo-Russia: 10 deputati propongono l'abolizione del gruppo parlamentare d'amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci deputati del Partito socialista (Ps) portoghese e del Partito socialdemocratico (Psd) che sono membri del gruppo parlamentare di amicizia Portogallo-Russia propongono l'abolizione di questo organismo e il congelamento delle relazioni bilaterali con la Duma (il parlamento di Mosca) a causa dell'offensiva militare russa in Ucraina. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Jornal Economico", si sono aggiunti anche il deputato e presidente del partito di estrema destra Chega, André Ventura, e il deputato del Partito comunista portoghese, Duarte Alves. Formato nel febbraio 2020, il gruppo parlamentare di amicizia Portogallo-Russia ha come presidente il deputato del Ps, Joao Paulo Correia, e come vicepresidenti Carlos Eduardo Reis del Psd e Duarte Alves. Nel testo, i firmatari qualificano l'offensiva militare lanciata dalla Federazione Russa come un'aggressione intollerabile alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina" e "una chiara violazione del diritto internazionale", esprimendo "piene solidarietà" alla popolazione ucraina. (Spm)