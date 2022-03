Business news: Exxon annuncia uscita dalla Russia, a rischio progetto Sakhalin Lng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Exxon Mobil ha annunciato il primo marzo l'abbandono dei progetti e delle operazioni legate a petrolio e gas in Russia in risposta all'invasione militare dell'Ucraina. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui il valore complessivo delle attività russe di Exxon ammonta ad oltre quattro miliardi di dollari. La compagnia petrolifera ha deciso anche il blocco di tutti i nuovi investimenti nel Paese: la decisione mette in dubbio i progetti per un nuovo impianto multimiliardario per il gas naturale liquefatto (Gnl) a Sakhalin, nell'Estremo Oriente russo. "Condanniamo l'azione militare della Russia che viola l'integrità territoriale dell'Ucraina e ne mette a rischio le persone", afferma una nota del colosso petrolifero, che si confronterà con gli analisti di Wall Street nella giornata del 2 marzo. Exxon aveva già iniziato ad evacuare i propri dipendenti statunitensi dalla Russia, dove opera tre grandi giacimenti petroliferi offshore al largo dell'isola di Sakhail, per conto di un consorzio che include aziende russe, indiane e giapponesi tra cui Rosneft. (Nys)