Covid: manifestazione Popolo della famiglia a Roma, "abolire subito Green pass"

- Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), nel corso della manifestazione "Basta apartheid" in piazza Ugo La Malfa a Roma, ha chiesto che "il green pass sia abolito subito, come è accaduto per tutti i cittadini europei". Davanti ai sostenitori radunati di fronte al Circo Massimo ha chiesto di "pacificare l'Italia dopo due anni di divisione e dolore" per essere capaci di essere "costruttori di pace nel mondo, in un mondo che ha bisogno di un'Italia che non contribuisca a costruire muri. Il 31 marzo cadrà lo Stato d'emergenza per la pandemia, deve contemporaneamente cadere ogni limite costruito dal green pass, per far ripartire l'economia e restituire i diritti agli italiani, per ridare lo stipendio ai lavoratori cui è stato confiscato, costruendo una ingiustizia sull'ingiustizia. Ora basta, basta apartheid, fateci tornare sugli autobus, al lavoro, alle attività sportive, a prendere un caffè al bar con i nostri amici. Basta discriminazioni, non c'è più alcuna ragione di tenerle in piedi, semmai ce ne fosse stata una. Ora una stagione va chiusa e Mario Draghi deve farlo subito", ha concluso. (Com)