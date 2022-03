Varese: Cecchetti (Lega), ennesime minacce di morte al segretario Matteo Salvini, violenza politica continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un atto vandalico contro una un'altra sezione della Lega in Lombardia e ancora minacce di morte rivolte al nostro segretario Matteo Salvini". Lo comunica in una nota l'onorevole Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, commentando l'ultimo atto di vandalismo verificatosi contro la sede di Cassano Magnago, in provincia di Varese, dove è apparsa una scritta spray rossa in cui si invita a sparare a Matteo Salvini. "Speriamo che queste minacce non vengano prese sotto gamba non solo dalle forze dell'ordine ma anche dalle altre forze politiche: lo ripeto, qualcuno invita a sparare a Matteo Salvini". Minacce definite "gravi, gravissime" dall'onorevole, che ha poi espresso solidarietà al segretario e a tutti i militanti e sostenitori della sezione di Cassano Magnago. "A proposito, da dicembre è la nostra quarta sezione in Lombardia dopo quelle di Como, Melegnano e Voghera ad essere attaccata da vandali ignoti.Le nostre sezioni sono da sempre un luogo di democrazia, aperte a tutti, ma ormai sono oggetto di violenza politica continua", termina Cecchetti.(Com)