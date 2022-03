Ucraina: media israeliani, concluso dopo 3 ore colloquio tra Bennett e Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo circa tre ore si è concluso il colloquio tra il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, e il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, a Mosca. Lo riferisce l'emittente israeliana "Kann", secondo cui oltre alla guerra in Ucraina, Bennett ha illustrato la difficile situazione degli israeliani e delle comunità ebraiche in Russia e in Ucraina a causa del conflitto. Secondo i media israeliani, prima di recarsi a Mosca, Bennett avrebbe avvisato le leadership di Ucraina, Stati Uniti, Francia e Germania, in coordinamento con il ministro degli Esteri, Yair Lapid. Bennett, il primo premier ortodosso d'Israele, ha preso il volo per Mosca durante lo shabbat, circostanza che agli ebrei osservanti è vietato fare secondo la legge ebraica, sebbene vi siano eccezioni per motivi medici o di sicurezza in cui è minacciata la vita. (Res)