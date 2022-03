Ucraina: assessore Sanità Lazio, alzati livelli Cybersicurezza del sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sistema sanitario regionale (Ssr) è in stato di massima allerta ed è stato innalzato il livello di cybersicurezza. Attivato il monitoraggio in tempo reale dei sistemi di sicurezza. Massima attenzione alla posta elettronica, all'antivirus, ai siti esposti verso l'esterno”. Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "La recente grave crisi Ucraina richiede a tutte le istituzioni e agli obiettivi sensibili, quali anche le aziende e le strutture sanitarie, di prestare massima attenzione e di monitorare in tempo reale i sistemi di sicurezza informatica per scongiurare possibili attacchi informatici". Questo è l'allert diramato dal Csirt (Computer Security Incident Response Team) struttura istituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). (Com)