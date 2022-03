Ucraina: ministro Esteri, incontro con Bliken su prossimi passi da compiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, ha avuto un incontro con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Lo ha reso noto lo stesso Kuleba in una conferenza stampa trasmessa online, precisando che l'incontro è avvenuto al confine ucraino-polacco. "Abbiamo avuto una discussione produttiva sull'efficacia delle sanzioni già applicate e sui passi futuri da compiere", ha detto Kuleba sottolineando la necessità di nuove forniture di armi per l'esercito ucraino e di nuove sanzioni contro Mosca. "L'Ucraina non è caduta. Le forze difendono il territorio e sono riuscite a respingere i russi da diverse direzioni", ha detto il ministro aggiungendo che "il mito dell'esercito russo invincibile e onnipotente è stato già distrutto". "Non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi strategici", ha osservato Kuleba. Il ministro ha poi elencato le perdite delle forze russe secondo i dati a disposizione delle autorità di Kiev. Secondo il ministro sono oltre 10 mila i soldati russi che hanno finora perso la vita, mentre sono 39 gli aerei abbattuti e 19 i sistemi missilistici distrutti. "Le forze russe stanno lasciando sul terreno delle grosse perdite e io non riesco a capire come le mogli e le figlie di questi soldati russi riescano a sopportare il dolore visto che il presidente Putin continua a mandare sempre più soldati, sempre più loro cari in Ucraina", ha dichiarato Kuleba. (Kiu)