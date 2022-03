Ucraina: premier Israele parla con Zelensky dopo incontro con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino, Volodimir Zelensky. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel". La telefonata è avvenuta dopo l'incontro di Bennett con il presidente russo, Vladimir Putin, a Mosca. Al momento non sono noti i dettagli della telefonata tra Bennett e Zelensky. Da Mosca, il capo dell'esecutivo israeliano si sta recando a Berlino, dove è atteso un incontro con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. (Res)