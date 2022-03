Business news: India, costo annuale importazioni greggio verso cento miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anno fiscale in corso, che si chiuderà il 31 marzo, l’India pagherà un conto superiore a cento miliardi di dollari per le sue importazioni di greggio, quasi il doppio dell’esercizio precedente, a causa del rincaro dei prezzi petroliferi, cui si è ora aggiunta al crisi ucraina. Nei primi dieci mesi del 2021-22, secondo i dati della Petroleum Planing & Analysis Cell (Ppac), divisione del ministero del Petrolio e del gas naturale, l’India ha speso 94,3 miliardi di dollari. Solo a gennaio ne sono stati spesi 11,6 miliardi, contro i 7,7 miliardi dello stesso mese dell’anno scorso. Il ministero, in un comunicato pubblicato il 26 febbraio, ha assicurato che il governo sta monitorando attentamente i mercati energetici globali e le potenziali interruzioni dell’approvvigionamento energetico e che è “pronto “a intraprendere le azioni appropriate per garantire forniture continue a prezzi stabili”. L’India inoltre è “impegnata a sostenere iniziative per il rilascio delle Riserve petrolifere strategiche, per mitigare la volatilità del mercato e placare l’aumento dei prezzi del greggio”. (Inn)