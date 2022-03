Business news: rincaro minerali ferrosi, regolatori Cina rafforzeranno supervisione dei mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc) della, il principale ente di pianificazione economica, si è detta "preoccupata" per il recente rincaro dei minerali ferrosi, annunciando che rafforzerà la supervisione sui mercati spot e future. Lo riferisce il quotidiano edito dal Partito comunista "Global Times", secondo cui la Commissione intende reprimere severamente la speculazione e altre attività illegali nel settore. Oltre alle presunte truffe sui prezzi a livello domestico, gli addetti ai lavori non sottovalutano l'impatto della crisi ucraina nell'ulteriore impennata dei costi, dal momento che il conflitto potrebbe rendere difficile la movimentazione delle merci nei porti del Mar Nero e causare l'incremento dei costi di spedizione. Il prezzo dei futures sui minerali ferrosi è passato da un minimo di 80,76 dollari per tonnellata lo scorso 19 novembre 2021 a un massimo di 134,64 dollari per tonnellata l'11 febbraio, in aumento del 66,7 per cento. A sostenerlo è la Dalian Commodity Exchange, che cura la negoziazione di contratti future su scala nazionale. (Cip)