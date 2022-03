Ucraina: Trudeau ed Erdogan chiedono cessate il fuoco e rispetto diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha parlato oggi con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e i due leader “hanno sottolineato che le azioni della Russia minacciano la pace e l’ordine in Europa e nel mondo”, “hanno condannato queste azioni come palesi violazioni del diritto internazionale” e “hanno chiesto un cessate il fuoco immediato e il rispetto del diritto internazionale”. Lo riferisce una nota dell’ufficio del premier canadese. Trudeau ha ringraziato Erdogan per il sostegno della Turchia all’Ucraina e al suo popolo e per la “posizione di principio” espressa da Ankara invocando la Convenzione di Montreux in relazione agli stretti dei Dardanelli e del Bosforo. Il primo ministro del Canada ha anche riconosciuto “gli sforzi eroici e i sacrifici delle forze armate e del popolo ucraini”. Infine, Trudeau ed Erdogan hanno riaffermato il loro impegno nella cooperazione bilaterale e come alleati nella Nato.(Res)