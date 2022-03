© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria del gioco d'azzardo di Macao ha registrato entrate per 1,75 miliardi di dollari nei primi due mesi di quest'anno, in calo dell'otto per cento su base annua. Lo indicano i dati dell'Ufficio di ispezione e coordinamento del gioco della Regione amministrativa speciale, secondo cui il fatturato dell'industria è aumentato del 6,1 per cento annuo a 964 milioni di dollari a febbraio. (Cip)