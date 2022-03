Sudafrica: Congresso critica “censura” canale televisivo “Russia Today” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Multichoice ha interrotto la trasmissione di “Russia Today” sulla sua piattaforma Dstv fino a nuovo avviso. In una dichiarazione, la compagnia ha citato le sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia che "hanno portato il distributore globale del canale a cessare di fornire il feed di trasmissione a tutti i fornitori, incluso Multichoice". La decisione è stata criticata dal partito di opposizione Economic Freedom Fighters (Eff), secondo il quale questa mina la libertà di stampa e i diritti dei consumatori. In una nota, il partito fondato da Julius Malema, ex esponente del Congresso nazionale africano, ha sostenuto che "Multichoice ha scelto quali punti vendita i consumatori devono guardare e ha dettato quali contenuti devono essere guardati in base alla loro fedeltà a un conflitto complesso in Europa". La revoca della compagnia sudafricana alla trasmissione di “Rt” segue la decisione presa mercoledì dall'Ue di sospendere la distribuzione di “Russia Today” e “Sputnik” in tutti i Paesi del blocco, definendo i canali come fonte di disinformazione e manipolazione delle notizie. (Res)