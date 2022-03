Ucraina: deputato Arakhamia, terza round colloqui con Russia si terrà lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo round di colloqui tra Ucraina e Russia si svolgerà lunedì 7 marzo. Lo ha affermato David Arakhamia, deputato del Parlamento ucraino e rappresentante della delegazione ucraina in un post sul suo profilo Facebook. Giovedì, nell'ultimo round negoziale, le due parti hanno concordato di garantire l'apertura dei corridoi umanitari per consentire ai civili di lasciare alcune zone di combattimento. Nonostante oggi si fosse raggiunto un accordo per aprire due di questi corridoi nelle città di Mariupol e Volnovakha, nell'area meridionale dell'Ucraina, l'evacuazione dei civili è fallita a causa delle violazioni della tregua. (Kiu)