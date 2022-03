Ucraina: arrivati al confine con Polonia i bus partiti dalla Sardegna per accoglienza bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono appena arrivati al confine tra Polonia e Ucraina i due bus partiti dalla Sardegna per accogliere nell'isola oltre 60 bambini ucraini. La spedizione promossa dal deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, in qualità di presidente della sezione Italia-Ucraina dell'Unione Interparlamentare insieme al console Anthony Grande e ai sindaci sardi, prosegue ora le operazioni di scarico dei medicinali e dei viveri trasportati per poi ripartire insieme ai bambini verso la Sardegna. (Rin)