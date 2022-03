Viabilità: Aspi, tra martedì 8 e mercoledì e sabato 12 chiusure per il tratto tra Lago di Como e allacciamento con A59 e per il tratto Como Centro-Chiasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia comunica che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire il transito di trasporti eccezionali, nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 marzo, verrà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, con contestuale chiusura dell'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate. Agli automobilisti viene consigliato, per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, procedere su via Bellinzona e sulla sp17 e rientrare sulla A9 alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+900; per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, immettersi su via Innocenzo XI, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio e rientrare sulla A9 a Fino Mornasco, al km 29+900. Nella notte di sabato 12 marzo sarà invece chiuso il tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Di conseguenza, sarà chiusa anche l'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni sulla sp17, percorrere viale San Fermo della Battaglia e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina, per un totale di circa 8 km; per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona e via Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana cittadina. (Com)