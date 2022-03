Milano: De Corato, pedonalizzazione Corso Buenos Aires semina scontento tra residenti e commercianti, raccolte 180 firme contrarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pedonalizzazione di Corso Buenos Aires con pilomat prosegue nel solco della svolta green del centrosinistra, non soddisfatto dopo aver creato la pista ciclabile più insicura d'Italia proprio in Corso Buenos Aires. Questo pomeriggio sono stato in piazza Oberdan con Fratelli d'Italia per raccogliere le firme contro il progetto di pedonalizzazione. Abbiamo raccolto 180 sottoscrizioni in solo un'ora e mezza, segno dello scontento che il progetto sta provocando soprattutto tra residenti e commercianti". Lo comunica in una nota a riguardo l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. "D'altra parte, l'assessore Elena Grandi, in occasione della presentazione del dossier di Lega Ambiente Mal'aria 2022 dichiarò testualmente, riferendosi all'asse commerciale, che era 'una delle direttrici destinate a diventare Ztl se non addirittura completamente pedonale'. Ma il confronto con i residenti e i commercianti è previsto? O si intende procedere ottusamente come con la pista ciclabile?", stigmatizza De Corato.(Com)