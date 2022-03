Ucraina: Sanchez, Putin ha pensato erroneamente a un'Ue divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha commesso "due errori strategici": sottovalutare la resistenza dell'Ucraina e pensare a un'Ue che avrebbe reagito senza unità. Sono le parole del presidente spagnolo, Pedro Sanchez, a termine dell'incontro con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in visita oggi a Madrid per affrontare, tra i vari temi, proprio quello della guerra in Ucraina. In primo luogo, ha detto Sanchez, Putin pensava che l'Ucraina "si sarebbe arresa, mentre al contrario hanno dimostrato grande determinazione nel difendere la loro libertà". Il secondo errore è stato quello di "pensare che l'Europa si sarebbe divisa e non è stato così". "Oggi l'Europa è più unita e determinata che mai nelle azioni contro la Russia e nella risposta che darà per affrontare l'impatto economico che la guerra causerà", ha detto Sanchez che ha annunciato l'invio di altri aiuti umanitari all'Ucraina. Il capo del governo spagnolo ha poi ribadito la volontà di accogliere i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Nella riunione è stata discussa anche l'idea di creare una politica di difesa comune europea. "Questo sarebbe il complemento perfetto per una Nato sempre più rilevante", ha spiegato Sanchez. (Spm)