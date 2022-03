Bosnia: da lunedì esercitazioni aeree di Eufor nei cieli del Paesi e della regione balcanica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di mantenimento della pace dell'Ue in Bosnia ed Erzegovina (Eufor) ha annunciato dei voli di addestramento sul Paese e sulla regione dei Balcani occidentali. Lo riferisce l'emittente serba "Rts" precisando che i voli di addestramento inizieranno lunedì 7 marzo nell'ambito dell'operazione Althea in Bosnia Erzegovina. "La portaerei Charles de Gaulle è attualmente in fase di addestramento operativo nel Mediterraneo e da lunedì 7 marzo i suoi velivoli Rafal sorvoleranno i Balcani occidentali, compresa la Bosnia Erzegovina", ha comunicato Eufor attraverso Facebook. Come ricorda l'emittente "Rts", alla luce dell'aggravarsi della situazione della sicurezza internazionale, e anche in via precauzionale, il comandante dell'operazione Althea ha accettato l'offerta volontaria dello Stato francese di effettuare nelle prossime settimane diversi voli di addestramento di aerei a reazione sulla Bosnia Erzegovina. "In questi tempi in cui l'equilibrio della sicurezza in Europa è turbato, l'Ue sta dimostrando il suo continuo impegno e la sua determinazione nel sostenere un ambiente sicuro e stabile in Bosnia Erzegovina e nei Balcani occidentali", si legge nella nota Eufor. (Seb)