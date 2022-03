Russia: Lituania, Polonia e Ucraina ringraziano Italia per partecipazione a boicottaggio beni e servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 febbraio si è conclusa un'epoca: la sanguinosa bandiera della guerra ha cominciato a sventolare sull'Europa devastata dalla pandemia e dalla crisi economica, ma che tuttavia godeva finora della pace. "Una guerra criminale, senza senso. Una guerra basata sulle incommensurabili ambizioni imperialiste di Vladimir Putin", così inizia una lunga lettera aperta degli ambasciatori a Roma di Lituania Ricardas Slepavicius, di Polonia Anna Maria Anders e di Ucraina Yaroslav Melnyk sul boicottaggio di beni e servizi russi. "In quest'ora più buia, un'ora di prova per tutta l'Europa, la civiltà europea basata sull'autodeterminazione delle nazioni e sul rispetto della vita umana potrà essere salvata solo dall'unità. Soltanto parlando forte e con una sola voce potremo difendere i valori a noi tanto cari e resistere all'arroganza dell'aggressore. Abbiamo già dimostrato che quando siamo uniti siamo forti e possiamo fare molto. La potenza dell'ultimo pacchetto di sanzioni è stata in grado di chiudere la borsa di Mosca e destabilizzare le società russe sui mercati finanziari esteri. Tutta l'Europa rivolge alla nazione ucraina in lotta contro l'invasore non parole vuote, ma un tangibile sostegno umanitario, finanziario, militare e politico", si legge nella missiva. (segue) (Res)