Russia: Lituania, Polonia e Ucraina ringraziano Italia per partecipazione a boicottaggio beni e servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre ambasciatori hanno ringraziato "l'Italia per aver aderito alle iniziative per isolare le banche russe dal sistema Swift e bloccare lo spazio aereo europeo per gli aerei russi". "Vi ringraziamo per le manifestazioni a livello nazionale che condannano le azioni aggressive del regime del Cremlino. Grazie per la disponibilità ad accogliere i rifugiati ucraini. Apprezziamo tutti i gesti di solidarietà dei cittadini italiani e altresì le iniziative del presidente del Consiglio Mario Draghi che ha proposto di intraprendere ulteriori misure contro gli oligarchi russi e di intensificare ulteriormente la pressione sulla Banca centrale russa e che ha affermato senza esitazione che 'l'Italia è pronta a ulteriori misure restrittive'. Tenendo conto di questo e esprimendo la nostra profonda gratitudine per l'attuale sostegno all'Ucraina, vi invitiamo anche a fare uno sforzo in più: avviare un boicottaggio a livello nazionale di beni e servizi russi". (segue) (Res)