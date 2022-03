Russia: Lituania, Polonia e Ucraina ringraziano Italia per partecipazione a boicottaggio beni e servizi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo appello, prosegue la lettera, "non è un'azione rivolta contro il popolo russo che soffre sotto il giogo dell'autoritarismo di Putin, e ancor meno contro i russi che hanno deciso di ricominciare la vita in Italia. Il Cremlino manda senza scrupoli al fronte decine di migliaia di russi giovani e inesperti, avendo loro detto che avrebbero partecipato solo a esercitazioni. Migliaia di madri russe non vedranno più i loro figli e migliaia di bambini diventeranno orfani. Migliaia di manifestanti pacifici saranno brutalmente picchiati dagli ufficiali dell'apparato di sicurezza del Cremlino. Vogliamo sottolinearlo con forza: anche i russi comuni sono vittime e meritano il massimo rispetto. Non sono vittime però le grandi compagnie russe e gli oligarchi che guidano la macchina da guerra di Vladimir Putin. Siamo consapevoli dell'entità dei sacrifici che gli italiani hanno già sostenuto e dovranno sopportare in relazione alle sanzioni finora introdotte. Conosciamo gli enormi costi che sono e saranno sostenuti da tutte le nazioni dell'Europa unita. La prontezza al sacrificio manifestata oggi, tuttavia, ci permetterà di credere in un domani migliore". (segue) (Res)