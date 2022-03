Russia: Lituania, Polonia e Ucraina ringraziano Italia per partecipazione a boicottaggio beni e servizi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo un'azione di opposizione immediata, coerente, solidale e su larga scala che implica sacrifici economici, sarà in grado di portare dalla parte giusta l'ago della bilancia nel conflitto e di scoraggiare una volta per tutte Vladimir Putin e i suoi potenziali epigoni dalla voglia di attuare l'imperialismo zarista nell'Europa contemporanea delle nazioni. Solo un knockout sanzionatorio sarà in grado di tagliare fondi al Cremlino: e nessuna guerra può essere condotta senza denaro", si legge nella lettera. Rinunciare a imporre sanzioni, secondo i tre diplomatici, "per minimizzare le conseguenze economiche della guerra sulle società europee o per aspirare a una male intesa protezione della nazione russa comporterà un'occasione mancata per tagliare a Vladimir Putin gli strumenti di finanziamento dell'invasione. Daremmo pertanto una mano al prolungamento del conflitto, che sta dissanguando e rovinando l'Ucraina, distruggendo la rinascita economica dell'Europa post-Covid e allo stesso tempo spingendo sempre più il popolo russo nelle braccia dell'autoritarismo criminale e procurando perdite irreversibili all'economia russa, sempre più asservita alle ambizioni militari". "Oggi, in gioco non è solo la liberazione dell'Ucraina ma anche la sicurezza di tutto il nostro continente. Se saremo deboli, Putin non cederà. È giunto il momento di mostrare forza, e la forza è la nostra unità. La partita è per un'Europa più unita e più forte che mai, che saprà prestare attenzione alle altre grandi sfide del nostro tempo, tra cui il cambiamento climatico. Per un'Europa dove non c'è posto per la guerra", concludono i tre ambasciatori. (Res)