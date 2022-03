Finlandia-Svezia: incontro premier Marin e Andersson, rafforzata cooperazione su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svezia e Finlandia rafforzeranno ulteriormente la loro cooperazione in materia di sicurezza alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ad affermarlo oggi sono state le due premier Magdalena Andersson e Sanna Marin, incontratesi a Helsinki. "La guerra della Russia contro una nazione sovrana mette a rischio l'ordine di sicurezza europeo. In questo contesto di sicurezza mutevole, Finlandia e Svezia rafforzeranno ulteriormente la loro cooperazione", ha detto Marin in conferenza stampa congiunta con l'omologa svedese. La premier finlandese ha rilevato come sia "comprensibile" che sempre più persone sia in Finlandia che in Svezia vogliano aderire alla Nato, come emerso da recenti sondaggi. "Ora stiamo discutendo sul tema in Finlandia", ha detto Marin. "Terremo queste discussioni in parlamento, con il presidente, all'interno del governo e tra i partiti", ha aggiunto. "La situazione della sicurezza è stata modificata in modo drammatico", ha detto a sua volta Andersson. "Ho incontrato più volte i leader degli altri partiti svedesi nell'ultima settimana e stiamo discutendo una serie di questioni", ha spiegato la premier di Stoccolma.(Sts)