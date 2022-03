Frosinone: incidente stradale a Cassino, feriti tre bambini e una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone, di cui tre bambini, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sulla via Casilina a Cassino. Una sola autovettura coinvolta; si tratta di una Fiat Panda guidata da una donna di Sora, che viaggiava in compagnia dei tre ragazzini. La vettura è uscita di strada finendo incastrata tra la cunetta e il ponte in cemento di ingresso ad una abitazione. Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco che hanno estratto le quattro persone dal groviglio di lamiere per affidarle agli operatori del 118 giunti sul posto da Cassino con tre ambulanze e con due eliambulanze atterrate in prossimità del sinistro. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. (Rer)